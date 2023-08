Nfl, Tom Brady clamoroso ritorno a Tampa Bay? Il flirt con Irina Shayk e le quote del Birmingham

Il rimbalzo arriva dall'America, alimentato dall'ex compagno del quarterback, Antoine Winfield Jr.: "I Bucs stanno parlando con il QB". Lui, intanto, si gode la storia con la modella russa e si dà al calcio

04-08-2023 19:06

Paganini non ripete, Tom Brady – forse – sì. Ha del clamoroso la voce, in America sempre più insistente sul possibile ritorno in campo – sarebbe la seconda volta dopo altrettanti addii – del Goat dell’Nfl.

Si parla da giorni, con intensità sempre crescente, del dietro front dell’ex Patriots e Buccaniers, accostato nuovamente alla Nfl e – si vocifera – in procinto di tornare a garantire i propri servigi a una delle 32 franchigie della lega.

Intanto, Brady ha riempito di nuovo il cuore – il legame con Irina Shayk è alla luce del sole – e si è dato all’imprenditoria sportiva con l’acquisto di quote di minoranza del Birmingham calcio.

Brady torna ai Buccaniers?

In realtà, i rumors sono ancora più circoscritti di così: galeotta un’intervista rilasciata da Antoine Winfield Jr., il safety classe 1998 dei Tampa Bay Buccaneers: nel corso di un recente intervento a “The Richard Sherman Podcast“, Winfield si è detto pressoché certo del fatto che i Bucs abbiano già provato a riallacciare i fili del discorso con l’ex QB nel tentativo di convincerlo a rientrare.

Sono sicuro che lo stiamo ancora contattando per capire se esiste un modo per farlo tornare.

Rientro suggestivo o inopportuno?

Sarebbe un caso unico, in grado di scatenare reazioni tanto suggestive quanto perplesse: nonostante le parole del sette volte campione Nfl siano sempre state – dal secondo ritiro in avanti – sempre nette e negative rispetto all’opzione di riprendere il discorso da dove lo si era interrotto, la voglia di rivederlo in campo resta enorme in chi – e sono tantissimi – non lo ha mai scordato e ha continuato a pensare che la veneranda età di 46 anni non rappresenti per uno come lui alcun tipo di ostacolo.

Brady di nuovo in campo a Tampa Bay è uno scenario sportivo apocalittico: sarebbe una decisone giusta o solo il segnale che – come spesso accade – i più grandi non sono mai pronti a dire basta? Sarebbe la maniera per trasformare un grande epilogo in una commedia dell’assurdo oppure Brady avrebbe modo di essere competitivo? Negli States sono in tanti a credere che con il classe 1977 di mezzo nulla sia impossibile.

La fonte interna alla Nfl smentisce

Il passato che torna veemente dalle parti di Patrick Mahomes, unico nella Nfl, insieme a Joe Montana e allo stesso Brady, ad aver vinto titolo MVP della regular season e del Super Bowl più di una volta. E unico, rispetto ai due, ancora in attività.

A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato una fonte vicina alla NFL che, a dailymail.com ha negato ogni possibilità di rivedere Brady in azione:

Lui si è ritirato. Nessuno lo ha cercato e nessuno lo cercherà.

Il flirt con Irina Shayk

Sarebbe l’ennesimo colpo di scena a suggellare la calda estate di Brady, già sulle pagine dei principali rotocalchi per la nuova relazione – ormai ufficiale – con Irina Shayk: è lei, la modella russa ex di Bradley Cooper e Cristiano Ronaldo, la donna che ha fatto di tutto per far dimenticare a Brady Gisele Bündchen, sposata nel 2009 e con la quale ha avviato l’anno scorso le pratiche per il divorzio.

Ad allontanare definitivamente i due, proprio le divergenze sulla carriera di Brady: l’ex moglie attendeva un ritiro sempre procrastinato, lui non è mai stato pronto – nei tempi desiderati dalla brasiliana – a rinunciare al football.

Ora il gossip ha ridefinito le scelte del cuore: Brady e Shayk sono una coppia da qualche tempo, si è sempre detto che la corte serrata di lei sia stata asfissiante e che sia iniziata nel corso di un matrimonio in Sardegna, quello del milionario Joseph Nahmad.

Si è scritto che Brady la tenesse a distanza di sicurezza, poi le foto freschissime che li hanno immortalati insieme in quel di Las Vegas hanno dissipato ogni dubbio. Infine, la conferma definitiva – due indizi fanno una prova – è stata l’avvistamento a New York, mentre cenavano in un locale di sushi.

Il Goat del Football proprietario del Birmingham

Mica finisce qui: c’è anche il risvolto imprenditoriale di Brady che sta calamitando le attenzioni dei media: l’ex quarterback, infatti, in partnership con la Knighthead Capital Management LLC, ha acquistato quote del Birmingham City, società calcistica dell’omonima città, di cui è diventato proprietario di minoranza.

Here we go! Proud to be part of the Blues family 💙💙💙 @BCFC pic.twitter.com/lSEbzzpcBk — Tom Brady (@TomBrady) August 3, 2023

È stato il sito ufficiale deli Blues a divulgare la notizia. Le parole a caldo di Brady:

Orgoglio di entrare a far parte della famiglia.