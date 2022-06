NFL, Tom Brady e la paura del ritiro prima del ritorno ai Tampa Bay

02-06-2022 20:19

Tom Brady ha ammesso di aver sentito un po’ di pressione nel porre fine al suo breve ritiro dalla NFL e tornare ai Tampa Bay Buccaneers dopo il periodo da svincolato.

Parlando durante una tavola rotonda su TNT mercoledì, Brady ha lasciato intendere che non voleva che il nuovo anno di campionato iniziasse e che i Buccaneers prendessero decisioni sulle free agency basandosi sul presupposto che il futuro quarterback della Hall of Fame si fosse ritirato e non tornasse. Il ritiro di Brady è durato 40 giorni prima di annunciare il suo ritorno il 13 marzo, tre giorni prima dell’inizio della free agency.

“A questo punto, è come se ci fosse un 55% di sì e un 45% di no. Non è 100-0. Questa è solo la realtà”, ha detto Brady. “Non è che non sia impegnato al 100%, è solo che appena mi impegno a farlo, è come se dicessi ‘Ugh. Va bene, ci siamo”.

“È come correre una maratona. Non puoi decidere due settimane prima della maratona: ‘Ehi, inizierò a correre’. Siamo arrivati alla free agency e ho sentito la pressione di doverlo fare, ho parlato con la squadra e l’organizzazione e tutto si è risolto”.

Brady torna per la sua terza stagione con Tampa Bay e per la 23esima nel football professionistico dopo aver dominato la lega con un record di carriera di 5.316 yard passate nel 2021, oltre ad essere al primo posto per i touchdown con 43.

L’anno scorso il quarantacinquenne ha guidato i Buccaneers a un record di regular season di 13-4 e alla conquista della NFC South, ma la stagione si è conclusa con una sconfitta per 27-20 contro i Los Angeles Rams, campioni del Super Bowl, nel divisional round dei playoff.