Con 39 voti totali (10 per Tom Brady), Aaron Rodgers ha vinto il titolo di MVP per la regular season NFL 2021. Per l’asso dei Packers si tratta del quarto in carriera, il secondo consecutivo.

A 38 anni, Aaron Rodgers non ha ancora deciso cosa fare in futuro. Si vocifera di un possibile ritiro ma, dopo il titolo di MVP, la situazione potrebbe cambiare. Intanto lui si gode il premio: “L’ultimo è sempre il più dolce”, le sue parole a ESPN.

