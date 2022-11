NFL, Rodgers ha un dito rotto: "Non fa differenza"

24-11-2022 08:59

Aaron Rodgers è uno dei QB migliori dell’intera NFL. Lui è l’uomo guida dei Green Bay Packers. Come riportato da ESPN, Aaron Rodgers ha ammesso di avere un dito rotto.

Un bel problema per un QB che, di fatto, deve usare sempre le mani per lanciare la palla. Non per il 38enne nativo di Chico che ha dichiarato: “Non fa nessuna differenza per me e per il mio gioco. C’è un nastro sul dito, l’avete visto. Non cambia nulla per me. Penso di aver giocato con infortuni decisamente peggiori di questo”, le sue chiare parole. Al momento, i Packers non stanno vivendo una stagione molto positiva. Ad oggi hanno vinto quattro match, perdendone addirittura sette. E la prossima sfida è con gli Eagles che stanno viaggiando alla grande: 9-1 il loro record.