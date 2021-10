25-10-2021 07:40

Il leggendario QB Tom Brady ha stabilito un altro record. Contro i Bears (vittoria 38-3 per i Buccaneers), l’All Star classe 1977 è diventato il primo QB con almeno 600 TD pass nella storia della NFL.

“Importante condividere tutto questo con gli altri ragazzi. Non c’è nulla in questo sport che si fa da solo. E’ lo sport di squadra per eccellenza”, le parole dello stesso Tom Brady nel post match riportate da ESPN.

OMNISPORT