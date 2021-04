NHL: Carolina piega i Panthers, ok New York contro Washington

Nove le partite di NHL disputate nella notte italiana. I Carolina Hurricanes piegano per 5-2 i Florida Panthers nel big match della Central Division, ad est gli Islanders battono di misura i Washington Capitals. Otto gol dei Rangers a Pittsburgh.

I risultati:

Carolina Hurricanes-Florida Panthers 5-2

Columbus Blue Jacket-Tampa Bay Lightining 4-2

New Jersey Devils-Buffalo Sabres 3-5

New York Islanders-Washington Capitals 1-0

New York Rangers-Pittbrugh Penguins 8-4

Philadelphia Flyers-Boston Bruins 2-4

Detroit Red Wings-Nashville Predators 2-3

Chicago Blackhawks-Dallas Stars 4-2

San Jose Sharks-Anaheim Ducks 1-5

OMNISPORT | 07-04-2021 07:53