NHL, Colorado batte Tampa Bay anche in gara 4, Stanley Cup vicina

23-06-2022 08:04

Colorado è ad un passo dal vincere la Stanley Cup. In una tiratissima gara 4, gli Avalanche sono riusciti ad imporsi per 3-2. Decisiva la rete di Kadri al supplementare. Da notare che il match winner non giocava da quattro gare consecutive per un infortunio al pollice.

Grazie a questo importantissimo successo, Colorado si porta sul 3-1 nella serie finale contro Tampa Bay e, venerdì notte, avrà la possibilità di chiudere i conti e portarsi a casa la Stanley Cup (l’ultimo trionfo degli Avalanche risale al lontano 2001). Tampa Bay obbligata al miracolo per rientrate in una serie che pare ormai segnata.