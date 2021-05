NHL: Colorado vola, i Predators riaprono la serie

Colorado Avalanche e Boston Bruins sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale dei playoff. La formazione di Jared Bednar, una delle favorite per il titolo dopo la regular season da protagonista, ha travolto St. Louis anche in gara 3, portandosi sul 3-0 nella serie: nella prossima sfida, quindi, e compagni avranno il match point per archiviare il primo turno.

Stesso discorso per i Bruins dopo il 4-1 ai Washington Capitals che ha permesso alla formazione di Bruce Cassidy di portarsi avanti 3-1 nella serie.

Scatto anche per i Winnipeg Jets, avanti 2-0 su Edmonton grazie al sofferto 1-0 firmato Paul Stastny conquistato in gara 2 dopo i tempi supplementari, mentre la sorpresa della giornata arriva dalla sconfitta degli Hurricanes, superati 5-4 da Nashville e ora avanti solo 2-1. Sfida palpitante decisa ai supplementari da un gol di Matt Duchene.

I risultati:

Boston Bruins-Washington Capitals 4-1

Nashville Predators-Carolina Hurricanes 5-4 dopo supplementare

Edmonton Oilers-Winnipeg Jets 0-1 dopo supplementare

St. Louis Blues-Colorado Avalanche 1-5

