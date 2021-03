NHL: I New York Islanders vincono ai supplementari; crisi infinita per Buffalo

Prosegue l’ottimo momento di forma dei Tampa Bay Lightning che superano 5-3 i Florida Panthers e si confermano primi in classifica nella North Division . Al secondo posto i Carolina Hurricane che si sono imposti fuori casa con un netto 3-0 contro i Columbus Blue Jackets.

Nella East Division vincono invece ai supplementari i New York Islanders che si impongono fuori casa contro i Philadelphia Flyers: 2-1 il finale per New York che rimane in vetta alla classifica con 46 punti. Crisi nera per i Buffalo Sabres ancora sconfitti e ultimi in classifica con soli 16 punti.

A differenza dei “Sabres” nella divisione Ovest i Colorado Avalanche vincono, divertono e convincono: 5-1 agli Arizona Coyotes fuori casa e un secondo posto in classifica dietro Las Vegas che si è imposta per 5-1 contro i St. Louis Blues.

RISULTATI 22 MARZO

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 0-3

Ottawa Senators – Calgary Flames 2-1

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 0-4

New York Rangers – Buffalo Sabres 5-3

Philadelphia Flyers – New York Islanders 1-2

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 2-1

Vegas Golden Knights – St.Louis Blues 5-1

Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 1-5

San Jose Sharks – Los Angeles Kings 2-1



OMNISPORT | 23-03-2021 10:06