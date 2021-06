NHL: Islanders a valanga, serie chiusa con i Bruins

Continua il favoloso cammino dei New York Islanders nella post season NHL. Gli Islanders si sono imposti nella decisiva gara 6, battendo i Boston Bruins per 6-2 e chiudendo la serie sul 4-2 finale.

Nel sesto atto della serie, gli Islanders sono scappati via nel punteggio nel secondo periodo, vinto con un secco 3-0 (due gol per Nelson). Ora i New York Islanders sono attesi dai Tampa Bay Lightning. Chi vince andrà a giocarsi la finale di Stanley Cup.

I risultati della notte:

NEW YORK ISLANDERS – BOSTON BRUINS 6-2 (SERIE 4-2)

OMNISPORT | 10-06-2021 08:07