NHL: Pittsburgh Penguins e Florida Panthers inarrestabili

Su tre delle quattro divisioni di NHL regna un grande equilibrio nelle prime posizioni di classifica. Nella Central division infatti Tampa Bay e Florida Panthers sono prime a 50 punti, mentre Carolina Hurricane insegue a soltanto un punto di distacco (49) dopo la vittoria a Chicago (4-3 sui Blackhawks). Tampa vince 3-2 contro i Culumbuis Blue Jackets, mentre i Panthers hanno la meglio su Detroit ma solo dopo i supplementari. (3-2)

Nella East division mini crisi per Washington che cade per la seconda volta consecutiva, questa volta in trasferta 8-4 contro New York Islanders che salgono a 50 punti in classifica appaiando proprio i Capitals. Ne approfittano anche i Pittsburgh Penguins che superano Boston Bruins 4-1 e si accomodano anche loro in vetta alla classifica.

Nella West division invece la capolista Las Vegas cade ai rigori contro i MInnesota Wild che si portano ora a quattro distanze in classifica dai Knights appaiati in classifica a 50 punti con i Colorado Avalanche.

Nella North division invece terzo successo consecutivo di Montreal. I Canadiens battono gli Ottawa Senators 4-1.

Finale

Boston Bruins-Pittsburgh Penguins 1-4

Dopo

Suppl.

Buffalo Sabres -New York Rangers 2-3

Dopo

Suppl.

Florida Panthers-Detroit Red Wings 3-2

Finale

New York Islanders-Washington Capitals 8-4

Finale

Ottawa Senators-Montreal Canadiens 1-4

Finale

Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets 3-2

Finale

Chicago Blackhawks-Carolina Hurricanes 3-4

Finale

Nashville Predators-Dallas Stars 1-4

Dopo

Rigori

Vegas Golden Knights-Minnesota Wild 2-3

OMNISPORT | 02-04-2021 09:51