NHL, playoff: Boston sull'1-1, avanti Avalanche e Hurricanes

Proseguono i playoff del campionato NHL.

I Boston Bruins si sono portati sull’1-1 nella serie contro gli Washington Capitals: dopo la vittoria per 3-2 in gara 1 della squadra di Peter Laviolette, la formazione di Bruce Cassidy ha riequilibrato la situazione aggiudicandosi una combattutissima gara 2 con il punteggio di 4-3 dopo la disputa dei supplementari.

Match vibrante che ha visto Boston andare per due volte in vantaggio già nel primo periodo con De Brusk e Bergeron, ma sempre ripresa da Oshie e da Hathaway. Washington si è portata sul 3-2 nel grazie ad un gol dello stesso Hathaway, prima del 3-3 di Boston siglato da Hall. Di Brad Marchand al supplementare la rete della vittoria per Boston.

Si sono invece aperte le serie tra Carolina Hurricanes e Nashville Predators e tra Colorado Avalanche e St. Louis Blues: le due gare 1 sono terminate rispettivamente 5-2 e 4-1, con sugli scudi Jordan Staal e Nathan MacKinnon, autori di una doppietta a testa.

Giovedì si torna in campo per gara 3.

OMNISPORT | 18-05-2021 07:23