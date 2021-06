NHL: pronta riscossa di Tampa Bay in gara 2

Dopo la sconfitta in gara 1, Tampa Bay reagisce con rabbia e si porta a casa, tra le mura amiche, il secondo atto della serie (semifinale della corsa alla Stanley Cup) contro i New York Islanders. Gara 2 finisce 4-2 per i Lightning (serie nuovamente in parità).

Grande equilibrio al termine del primo periodo (1-1), poi Tampa Bay mette a segno tre gol consecutivi (Palat, Rutta e Hedman) che valgono lo strappo decisivo per la vittoria dei Campioni NHL in carica.

I risultati della notte:

TAMPA BAY LIGHTNING – NEW YORK ISLANDERS 4-2 (SERIE 1-1)

OMNISPORT | 16-06-2021 07:27