NHL, Tampa Bay Lightning-New York Islanders 1-2

Le serie di semifinale della Stanley Cup 2021 si aprono con una sorpresa.

I New York Islanders, quarta forza della regular season ad Est, fanno il colpaccio in casa dei campioni in carica di Tampa Bay, conquistando il fattore campo già in gara 1.

Match come prevedibile equilbrato e teso, con quattro penalità nel primo periodo.

Gli ospiti riescono però a domare meglio il nervosismo, sbloccando la partita con un gol di Barzal e raddoppiando con Pulock in avvio di terzo periodo.

La reazione dei Lightning si concretizza con il gol di Brayden Point, ma non basta. La serie inizia in salita per la squadra di Jon Cooper.

OMNISPORT | 14-06-2021 07:02