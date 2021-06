NHL: Tampa Bay vince gara 3 e vola sul 2-1

Grande emozioni e spettacolo garantito nel terzo atto della serie tra New York Islanders e Tampa Bay Lightning (semifinale di Stanley Cup). Il successo è andato a Tampa Bay.

I Campioni NHL in carica si sono imposti per 2-1. Vantaggio dei Lightning con Gourde, pareggio degli Islanders siglato da Clutterbuck. La decide la rete di Point. Ora la serie è sul 2-1 in favore di Tampa Bay.

I risultati della notte:

NEW YORK ISLANDERS – TAMPA BAY LIGHTNING 1-2 (SERIE 1-2)

OMNISPORT | 18-06-2021 08:58