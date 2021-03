NHL: terzo ko consecutivo per Tampa Bay

Terza sconfitta consecutivsa per i Tampa Bay Lightining che cadono in casa contro i Columbus Blue Jackets per 3-1. Ne approfittano i Florida Panthers che vincendo nettamente in casa 4-1, contro Detroit appaiano proprio Tampa al primo posto della classifica della Central Division.

Nel big match della East invece, successo importante dei Pittsburgh Penguins per 2-1 sui New York Islanders. Per i “pinguini” quarta vittoria consecutiva e secondo posto in classifica alle spalle di Washington, sconfitto a New York 5-2 dai Rangers.

Nella North Division prosegue il testa a testa in classifica tra i Toronto Maple Leafs sconfitti in casa dagli Edmonton Oilers e i Winnipeg Jets vittoriosi invece a Calgary (1-5).

Nashville-Predators 4-1

Boston Bruins- New Jersey Devils 5-4

Florida Panthers-Detroit Red Wings 4-1

Montreal Canadiens-Edmonton Oliers 4-0

New York Rangers – Washington Capitals 5-2

Tampa Bay Lightining-Columbus Blue Jackets 1-3

Chicago Blackhawks- Carolina Hurricanes 2-1

San Jose Sharks – Minnesota Wild 4-3 (3-3) Dopo rigori

OMNISPORT | 31-03-2021 10:06