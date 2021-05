NHL: Vegas vince ancora e vola sul 3-1

Proseguono le emozioni dei play-off NHL. Toronto si impone, con un secco 5-1, ai danni di Montreal e riporta la serie in perfetta parità (1-1). Prova di forza di Vegas che regola Minnesota (4-0) e vola sul 3-1 nella serie.

In gara 4, i New York Islanders si impongono su Pittsburgh (4-1). Ora la serie è nuovamente in equilibrio (2-2). Infine Tampa Bay si sbarazza di Florida con un netto 6-2, portandosi sul 3-1 nella serie.

I risultati della notte:

TAMPA BAY – FLORIDA 6-2

MINNESOTA – VEGAS 0-4

TORONTO – MONTREAL 5-1

NEW YORK ISLANDERS – PITTSBURGH 4-1

OMNISPORT | 23-05-2021 08:41