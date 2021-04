NHL: vittorie per Washington e Colorado, Jets k.o.

Sono stati sei i match disputati nella notte NHL. Colorado (attuale numero 2 della lega) ha battuto 3-2 San Louis confermandosi in vetta all’Honda West, division in cui invece Los Angeles ha dovuto incassare la quindicesima sconfitta stagionale per mano degli Sharks (vittioriosi con un netto 3-0).

I Capitals invece hanno avuto bisogno dei supplemtari per sbarazzarsi dei New Jersey Devils col punteggio di 2-1, stesso risultato del Bell MTS Place dove Toronto ha avuto la meglio sui Jets dopo i rigori. Più facile il compito di Arizona (avanti 4-2) contro Anaheim, mentre gli Oilers hanno dovuto faticare fino in fondo per prevalere 3-2 su Calgary.

I risultati:

New Jersey Devils-Washington Capitals 1-2 dopo supplementari

Winnipeg Jets-Toronto Maple Leafs 1-2 dopo rigori

Colorado Avalanche-St. Louis Blues 3-2

Edmonton Oilers-Calgary Flames 3-2

Anaheim Ducks-Arizona Coyotes 2-4

Los Angeles Kings-San Jose Sharks 0-3

OMNISPORT | 03-04-2021 11:24