Nico Mannion, post criptico sul futuro

22-06-2022 08:55

Nico Mannion ha concluso la sua prima stagione italiana con una manciata di presenze con la Virtus Bologna, la delusione di doversi scucire lo scudetto dalle maglie, ma anche la vittoria in Eurocup che gli garantirà a fine estate la possibilità di debuttare in Eurolega.

Insomma un mix di emozioni per l’ex Golden State, che ha salutato senza rimpianti il trionfo in NBA della propria ex franchigia, convinto di come tornare in Italia fosse la scelta giusta dopo la bella avventura a Tokyo 2020 con l’Italia.

La stagione del Red Mamba è stata però segnata da varie vicissitudini personali, dal virus intestinale contratto proprio dopo i Giochi che ne ha ritardato l’inserimento nella Virtus alla concorrenza trovata a Bologna che lo ha costretto ad accontentarsi di un minutaggio contenuto.

Ora, però, alla vigilia di un meritato periodo di vacanza, Mannion ha tenuto a ringraziare tifosi, compagni e società, focalizzando già l’attenzione sulla prossima stagione, sulla quale tuttavia gravano diversi dubbi: Nic è infatti legato alla Virtus da un altro anno di contratto, ma le ipotesi sul tavolo sono tante, da un prestito alla cessione passando per il rinnovo del contratto con spalmatura d’ingaggio.

Intanto il contenuto del post Instagram pubblicato dal giocatore e prontamente commentato dalla stessa Virtus e da alcuni compagni come Tornike Shengelia assomiglia parecchio a un saluto…:

“Grazie di cuore Virtus , grazie di cuore Bologna e grazie di cuore ai migliori tifosi d’Italia per avermi accolto e sostenuto nel periodo più duro della mia vita! – ha scritto Mannion – Un po’ di riposo e poi di nuovo al lavoro per tornare al top e ricominciare a vivere tutte le emozioni più belle che solo la pallacanestro può regalare!

Questa ultima stagione oltre alle tante difficoltà mi ha regalato bellissime emozioni e amicizie indelebili. Un grazie particolare al Dottor Borghi e al Dottor Gionchetti che avranno sempre un posto speciale nel mio cuore! Forza V Nere …sempre!”.