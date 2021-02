Nicola: "Abbiamo giocato con la squadra più in forma del campionato"

“Erano la squadra più in forma del campionato, fare risultato è una cosa importante perché dobbiamo cercare di fare punti con tutti: siamo convinti che questa sia la strada giusta per salvarci”. Questo il commento ai microfoni di Sky Sport del tecnico del Torino, Davide Nicola, dopo lo 0-0 interno contro il Genoa. “E’ stata una partita combattuta ed equilibrata, probabilmente potevamo sfruttare meglio le occasioni create ma i ragazzi stanno dando il massimo a livello individuale, mi è piaciuta l’interpretazione di Sirigu e Nkoulou: ora dobbiamo crescere come squadra, migliorare nell’ultimo passaggio e nella lettura dei momenti della gara. In queste quattro sfide abbiamo trovato quattro avversari competitivi, ora vogliamo capitalizzare”.

OMNISPORT | 13-02-2021 18:54