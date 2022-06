Nicola Conci trova l’accordo con la Alpecin-Fenix

15-06-2022 10:52

Dopo essere rimasto appiedato dopo la sospensione della Gazprom Rusvelo (compagine Professional esclusa dalle competizioni a causa del conflitto bellico) Nicola Conci è riuscito a trovare un accordo con la compagine Professional per poter tornare in gruppo.

Archiviato quindi il periodo di inattività il ciclista trentino essendo già stato raggiunto il numero massimo di corridori, non è stato tesserato per la formazione ProTeam, ma avrà comunque la possibilità di gareggiare in alcune occasioni con la compagine titolare.

Il ritorno in sella ufficiale è previsto per il 19 giugno quando Conci salirà in bicicletta per affrontare il Giro di Slovenia. Il 25enne sarà affiancato in terra balcanica da Tim Merlier, Kristian Sbaragli, Lionel Taminiaux, Fabio van den Bossche, Robert Stannard, Alex Bogna.