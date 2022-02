Nicola: “Punto di oggi dimostra che siamo vivi”

26-02-2022 21:56

La salvezza resta lontana, ma la Salernitana oggi è riuscita a rimontare il Bologna pareggiando per 1-1. Davide Nicola, il tecnico granata, così parla a fine partita: “Credo che questa prestazione serva a dimostrare che la Salernitana ha intrapreso un nuovo percorso ed è una squadra viva. Ci abbiamo provato fino alla fine dimostrando di avere l’atteggiamento giusto ma nel finale il Bologna si è chiuso bene. La squadra sta dimostrando coraggio ed è il modo migliore per rappresentare la nostra gente. Questa è l’unica strada per cercare di raggiungere qualcosa di davvero difficile”. E ancora: “Questa rincorsa è stimolante a livello psicologico, non dobbiamo avvertirne il peso. Il nostro pubblico è molto maturo, il loro sostegno ci inorgoglisce”.

OMNISPORT