Niederauer: "Promozione frutto del lavoro"

La prossima Serie A sarà quella dei grandi ritorni. Prima la Salernitana, tornata nel massimo campionato dopo 22 anni di attesa, poi il Venezia, che ha vinto i playoff tornando nell’olimpo del calcio italiano dopo un’assenza di 19 anni.

Due promozioni inattese all’inizio della stagione, ma legittimate sul campo visto che entrambe le squadre hanno stazionato nei primi posti per tutto il campionato.

Il presidente dei veneti, Duncan Niederauer, ha concesso un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ all’indomani del pareggio contro il Cittadella nella finale di ritorno playoff: “È stata una notte fantastica, sognata per tutta la stagione, contro ogni previsione. Sapevamo che non eravamo da ultimi posti come pronosticato all’inizio, abbiamo lavorato sodo e raccolto quello che meritavamo. I festeggiamenti mi hanno fatto capire quanto siamo uniti”.

Idee chiare sul futuro, anche del tecnico Paolo Zanetti: “Al futuro del nostro allenatore penseremo nei prossimi giorni, so che ha tante richieste, ma vorremmo trattenerlo. Stadio? Il ‘Penzo’ è bellissimo, siamo pronti a fare i lavori del caso per renderlo a norma, vogliamo giocare la Serie A nel nostro stadio”.



OMNISPORT | 29-05-2021 15:00