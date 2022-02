Niente maglia, Palacios non può entrare: l'Ecuador resta in 10 e subisce il goal

03-02-2022 09:59

Ecuador ad un passo dall’accesso diretto ai Mondiali in Qatar: la nazionale guidata da Gustavo Alfaro è certa di un posto nelle prime cinque del girone sudamericano e basterà fare un punto nelle ultime due partite per festeggiare il ritorno nella rassegna iridata dopo otto anni.

Eppure la qualificazione sarebbe potuta arrivare già in occasione dell’ultima gara giocata in Perù nella scorsa notte italiana: all’Estadio Nacional di Lima è finita 1-1, ma c’è una leggerezza a ‘tormentare’ i pensieri del popolo ecuadoriano.

Sul risultato di 0-1 (Ecuador in vantaggio con Estrada dopo soli due minuti), è accaduto un episodio abbastanza inusuale sulla panchina degli ospiti: l’infortunio di Preciado , capitato tra il 66′ e il 67′, ha sollecitato l’ingresso in campo di Palacios che però ha dovuto aspettare… l’arrivo della maglietta .

Il difensore di proprietà del LA FC ha ascoltato le direttive del suo allenatore a torso nudo, in attesa di una casacca che però non si trovava: cambio ritardato dunque, con Preciado nel frattempo uscito in barella .

Ecuador in dieci e beffato dal pari siglato da Raziel Garcia , in parte propiziato dalla superiorità numerica momentanea. Alla fine, infatti, Palacios ha avuto il suo indumento che gli ha permesso di entrare e di ristabilire la parità.

Quella nel punteggio, invece, è rimasta tale fino al triplice fischio: impossibile sapere come sarebbe andata se Palacios fosse entrato subito, ma di certo in Ecuador un minimo di fastidio per questa negligenza costata cara si avverte eccome.

