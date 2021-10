Niente Spezia per Nkoulou: andrà al Watford

Niente fa fare: nonostante le voci delle scorse ore circa un sua sua possibile permanenza in Italia, Nicolas Nkoulou non dovrebbe tasferirsi allo Spezia. Secondo quanto riporta SkyS Sport, infatti, il difensore ex Torino, svincolato da luglio, dovrebbe cambiare Paese.

Per lui, stando alle ultime, si sarebbero aperte le porte del Watford, squadra che negli scorsi giorni ha ufficializzato la nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore.

Il difensore camerunense ha vestito in carriera le maglie di Monaco, Marsiglia e Lione, e ha totalizzato 135 presenze (con 6 goal) con in Torino dal 2018 al 2021. Nkoulou è un profilo che piaceva allo Spezia, che però si è preso qualche ora per riflettere bene ed evitare di prendere decisioni affrettare e controproducenti.

Il 31enne vuole rimettersi in gioco in Premier League, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio.

