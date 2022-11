Nitto ATP Finals: Carlos Alcaraz rinuncia per infortunio: il comunicato

05-11-2022 17:40

Carlos Alcaraz, numero 1 nel ranking ATP e numero 1 anche nella Race to Turin, a. Torino non ci sarà. Letale in questo senso l’infortunio subito ieri nel corso del quarto di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Il tennista spagnolo ha comunicato la decisione al mondo tramite un post sul sociale network Twitter:

“Dopo essere stato valutato dal mio team medico, Dr. Lopez Martinez e Juanjo Moreno, purtroppo questo è il risultato del mio infortunio: strappo muscolare della muscolatura obliqua interna della parete addominale laterale sinistra, con un tempo di recupero stimato di sei settimane.

Purtroppo non potrò giocare le ATP Finals o le Davis Cup Finals. È un momento difficile e doloroso perdere questi due eventi importanti per me, ma possiamo solo rimanere positivi e pensare a recuperare bene. Grazie per il vostro sostegno!”.

A prendere il posto nelle Finals sarà Taylor Fritz, primo sostituto.