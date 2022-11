NItto ATP Finals, Ruud non si ferma: "Voglio battere Nadal"

16-11-2022 11:09

Casper Ruud è già qualificato per la semifinale delle Nitto ATP Finals.

“Non pensavo di trovarmi già in questa posizione. Sono felice e orgoglioso di quello che ho fatto. Sono felice soprattutto perché ho battuto due giocatori forti su una superficie del genere, indoor”

Ora con la qualificazione in tasca affronterà Nadal.

“Ovviamente non puoi mai sentirti a tuo agio prima di una partita contro Rafa. Certo, ha subito due brutte sconfitte, le condizioni saranno completamente diverse rispetto a quelle del Roland Garros.Si gioca sul veloce, non si gioca al meglio dei cinque set, siamo sul cemento. Tante cose diverse. Ma non puoi mai dare per morto Nadal. Ha dimostrato svariate volte cosa è in grado di fare. Ogni match è importante: si gioca per i punti e il ranking e sono certo vorrà prendersi una sorta di rivincita dopo aver perso le prime due partite qui”.

E poi: “Ovviamente proverò a vincere, anche perché allo stato attuale non sai mai se potrai di nuovo affrontare i giganti di questo sport”