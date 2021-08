Nizza-Marsiglia, Steve Mandanda: "Siamo scioccati da quanto accaduto"

Davvero incredibile quello che è successo ieri nella sfida tra Nizza. Marsiglia di Ligue 1. Questo il resconto che ne fa la Gazzetta dello Sport: “Al 28′ della ripresa su Payet sono piovuti vari oggetti tra cui qualche bottiglietta. Il fantasista della squadra di Sampaoli è stato colpito alla nuca, e poi ha reagito rilanciandola con rabbia verso la curva. Così è scoppiato il putiferio, con i tifosi dell’Ultras Populaire Sud che hanno invaso il campo, aggredendo i giocatori. E poi è stato un po’ tutti contro tutti, anche tra alcuni dirigenti e membri dello staff di entrambe le squadre”.

A seguito di questi gravissimi fatti, col Marsiglia che poi non è tornato in campo dopo la sospensione della partita, ha parlato il capitano degli ospiti Steve Mandanda ai canali ufficiali del club:

“Siamo scioccati da quanto accaduto. Per noi è inaccettabile che i tifosi possano entrare in campo così. Avevamo già subito diverse situazioni culminate con il lancio di bottiglie. Poi ci siamo ritrovati a Montpellier con Rongier duramente colpito e ieri a Payet. La nostra sicurezza ieri non era garantita. Ci siamo trovati in pericolo. Molti dei nostri giocatori sono stati colpiti. Non possiamo tollerare che 500 tifosi scendano in campo per attaccarci. Per questo non siamo rientrati, non ci sentivamo sicuri. Gli arbitri erano d’accordo con noi, la partita andava interrotta. Sentivano che non c’era la sicurezza per giocare. Il prefetto e le forze dell’ordine pensavano che si potesse, ma nessuno era lì e nessuno ha subito ciò che abbiamo subito noi. La sicurezza è la cosa più importante e ieri non ci sentivamo al sicuro”.

