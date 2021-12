No ai giudici di linea: all'Australian Open confermato l'hawk-eye-live

23-12-2021 20:49

La stagione tennistica 2022 è già alle porte.

Così se a Capodanno i big saranno già in campo per la ATP Cup, in Australia fervono i preparativi in vista del primo Slam della stagione, gli Australian Open, in programma dal 17 al 30 gennaio 2022.

Si tratterà di un’edizione blindata come e più rispetto a quella 2021, vista la rinnovata minaccia legata alla diffusione del Coronavirus, e anzi limitata ai soli atleti vaccinati, regola che potrebbe causare l’assenza di alcune stelle, su tutte Novak Djokovic.

Intanto, come già accaduto nel 2021, proprio per provare a limitare il più possibile i contagi, all’interno del protocolloo sarà presente la regola che vede la presenza dell’hawk-eye live, la tecnologia che sostituisce i giudici di linea che aveva debuttato in un torneo dello Slam proprio in Australia lo scorso anno.

L’occhio di falco verrà utilizzato anche in tutti i tornei che precederanno l’Australian Open di inizio gennaio, compreso l’Australian Open stesso che si disputerà a Melbourne Park dal 17 al 30 gennaio.

Il protocollo ‘CovidSafe’ di Tennis Australia riproporrà anche la totale autonomia nella gestione degli asciugamani per i tennisti e l’obbligo del vaccino anche per i raccattapalle.

