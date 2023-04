La Salernitana risponde al Verona con un tris al Sassuolo e vede la salvezza: in gol Pirola, Dia e Coulibaly.

22-04-2023 16:56

La Salernitana non delude le attese e vince la partita contro il Sassuolo, che il successo di ieri del Verona ha reso uno snodo fondamentale nella corsa verso la salvezza.

Paulo Sousa, che da quando siede sulla panchina campana ha ceduto solo alla Lazio nel giorno dell’esordio, sblocca la gara su calcio piazzato: Pirola interviene sulla sponda aerea di Gyomber e di testa firma l’1-0, è il 9′; poco dopo, spenta la timida reazione emiliana, Candreva coglie l’esterno della rete e Dia, imbeccato da Botheim, raddoppia di destro. Il più vivace nel Sassuolo è Frattesi, che prova a imbastire qualche manovra e conclude in prima persona, ma Ochoa è attento. Al rientro dagli spogliatoi la Salernitana aziona il pilota automatico, dopo gli squilli di Bairami e di Kastanos, quest’ultimo da ingresso area: è un tiro di prima intenzione di Coulibalt a chudere il conto a favore dei cilentani, vittoriosi per la quinta volta tra le mura amiche; il Sassuolo invece non segna dopo sette turni.

Questo il tabellino della partita:

Salernitana-Sassuolo 3-0 (2-0)

Marcatori: 8′ Pirola (SAL), 20′ Dia (SAL), 20′ st Coulibaly (SAL).

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (72′ Troost-Ekong), Gyomber (88′ Piatek), Pirola (58′ Bronn); Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia, Botheim (72′ Mazzocchi). In panchina: Sepe, Fiorillo, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Paulo Sousa.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Rogerio (82′ Marchizza); Frattesi (46′ Pinamonti), Maxime Lopez (68′ Thorstvedt), Henrique; Bajrami, Defrel (68′ Ceide), Laurienté (73′ Alvarez). In panchina: Pegolo, Russo, Harroui, Obiang, Romagna, Zortea, Erlic. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Sig. Camplone.

Ammoniti: Bronn (SAL); Matheus Henrique (SAS) Tressoldi (SAS).

Tra una settimana per la Salernitana è derby in casa Napoli, con il Sassuolo che riceve al Mapei l’ex di Dionisi, l’Empoli.