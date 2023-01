Non solo Al-Nassr: Keylor Navas piace anche in Premier League

18-01-2023 21:40

Il nome di Keylor Navas è stato fortemente accostato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e mister Rudi Garcia. Il club saudita ha acceso i fari su di lui per sostituire l’ex Napoli David Ospina, recentemente infortunatosi.

Tuttavia, nelle ultime ore, secondo i media britannici, per l’estremo difensore del Paris Saint-Germain, che oggi interpreta il ruolo di “secondo” di Gianluigi Donnarumma, avrebbero cominciato a suonare le sirene della Premier League. In particolare, al costaricano ex Real Madrid sarebbero particolarmente due dei tre club neopromossi del massimo campionato inglese, vale a dire Bournemouth e Nottingham Forest. Radio mercato dà comunque di gran lunga favorito l’Al-Nassr.