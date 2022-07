Non solo Bologna e Sassuolo su Lucca: c'è una big dall'estero

28-07-2022 23:49

Lorenzo Lucca potrebbe diventare il primo calciatore italiano a indossare la maglia di una delle squadre più gloriose d’Europa: parliamo dell’Ajax. Lo riferisce Sky Sport.

I lancieri hanno fiutato l’affare e hanno rilanciato dopo l’offerta del Bologna per l’attaccante del Pisa con la stessa formula – prestito con diritto di riscatto – ma a una cifra superiore rispetto a quella offerta da Sartori per il bomber dei toscani. Il Bologna era arrivato intorno ai 10 milioni di euro, mentre gli olandesi ne avrebbero aggiunti 2 o 3 in più, sempre secondo Sky.

Non è escluso un nuovo rialzo del Bologna già nella giornata di domani, ma in questo momento è l’Ajax ad essere in vantaggio per il giovane attaccante dell’Under 21 azzurra, che negli scorsi giorni era stato accostato anche al Sassuolo, in cerca di un erede di Gianluca Scamacca.

Reduce da una prima parte di 2021/22 eccezionale, seguita da una seconda meno esaltante nella scorsa Serie B, Lucca è pronto a dimostrare il suo valore anche in palcoscenici di diversa caratura.