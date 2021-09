Non solo i Maldini: Cristiano Ronaldo vuole aprire una dinastia

Cristiano Ronaldo è uno dei personaggi dello sport, non solo del calcio, più conosciuti e più mediatici, nonché più controversi, dato che molti dicono che sia egoista nonché innamorato, corrisposto, di se stesso. Ma forse non tutti sanno che per lui la cosa che più conta è il primo figlio, Cristiano junior, che ora ha 11 anni e del quale ha assunto la custodia in esclusiva, dato che la madre non è stata resa nota. Ma CR7 non solo fa di tutto perché al suo primogenito, così come anche agli altri che sono arrivati dopo, non manchi proprio nulla.

Secondo quanto riportato dal Sun infatti, indiscrezione ripresa da ilposticipo.it, Cristiano vuole chiudere la carriera al Manchester United, dove è tornato quest’anno, e cominciare poi a lavorare come tecnico per seguire direttamente la crescita di Cristiano junior, inserito, come alla Juventus, nei programmi giovanili del club, e che pare proprio avere il calcio nel sangue. Ma tutto questo non sarà una cosa immediata: CR7 vuole giocare due anni o anche di più coi Red Devils, dato che fisicamente è ancora al top, e provare a vincere qualche altro trofeo.

Quando arriverà il momento del ritiro, però, il destino di padre e figlio sembra segnato: Cristiano inizierà ad allenare dalle giovanili del Manchester United, nelle quali ovviamente ci sarà il primogenito. Ma un grandissimo calciatore può anche essere un buon allenatore? Secondo la fonte interpellata dal Sun, sì. “E’ ossessionato dal calcio e sa tutto quanto quello che c’è da sapere. Molti ex calciatori hanno iniziato la loro carriera da allenatori al Manchester United, quindi lui pensa che possa essere il modo giusto per cominciare il prossimo capitolo della sua vita”. E, naturalmente, per creare CR7 junior, o Cristianinho, per provare ad aprire una dinastia calcistica come quella dei Maldini.

OMNISPORT | 26-09-2021 13:11