Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo spinge Cavani in bianconero

La Juventus è concentrata sulla sua rimonta in campionato. Oggi, a pranzo, è in programma la delicata sfida interna con la Sampdoria. L’obiettivo è portarsi a casa la seconda vittoria consecutiva in Serie A.

Max Allegri ha chiesto una prestazione importante contro la Samp da parte dei suoi giocatori, in particolare all’attacco. Dopo questa prima fase di stagione, sono in tanti a credere che manchi qualcosa al reparto offensivo bianconero.

Dall’Inghilterra vanno sapere di un Edinson Cavani un po’ spiazzato dall’arrivo di CR7 ai Red Devils. La presenza del portoghese ha relegato Edinson Cavani ad un ruolo secondario.

Dopo un buon primo anno, El Matador puntava ad essere ancor più decisivo in questa seconda stagione al Manchester United ma, con il cinque volte Pallone d’Oro nei paraggi, tutto si sta complicando.

Si parla, anzi, di un possibile addio dell’attaccante uruguaiano durante il mercato di gennaio. Tanti club sarebbero pronti a farsi avanti, tra questi ci sarebbe anche la Juventus.

Il vero ostacolo è l’elevato ingaggio che percepisce annualmente Edinson Cavani, pari a oltre 10 milioni di euro. Una cifra monster che potrebbe però essere spalmata su un contratto biennale.

L’esperienza internazionale di Edinson Cavani potrebbe tornare utile alla Juventus. L’ex fuoriclasse del Napoli ha un bellissimo ricordo della Serie A. Insomma, un’opzione da non scartare assolutamente.

OMNISPORT | 26-09-2021 09:11