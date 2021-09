League Cup, Manchester United eliminato: CR7 nemmeno in panchina

Alla vigilia della gara, Solskjaer era stato chiaro. Cristiano Ronaldo è importante, forte, ma non potrà giocare tutte le gare della stagione. Al Manchester United i campioni sono tanti e ci dovrà essere spazio per tutti. Per questo motivo il lusitano non era nemmeno in panchina nella gara di League Cup contro il West Ham, che ha visto i Red Devils uscire dalla competizione.

Al terzo turno della coppa, che vede il Manchester City nelle ultime stagioni sempre vincitore e lo United limitato ad un successo nell’ultimo ventennio, lo United esce di scena dopo la rete di Lanzini al 9′. Turnover con Bruno Fernandes in panchina e Pogba nemmeno in panchina al pari di Ronaldo: senza i suoi big, gara a dir poco deludente.

Solskjer aveva proposto Lingard, Martial e Sancho in attacco, ma nessuna delle seconde linee è riuscita a dare una prova di forza. Con Rashford e Cavani infortunati sembrava che Ronaldo potesse essere presente almeno in panchina, dalla quale sono partiti invece Greenwood, Wan-Bissaka e McTominay.

Un periodo decisamente difficile da digerire per i tifosi del Manchester United riguardo le coppe, considerando la sconfitta in rimonta subita contro lo Young Boys in Champions League. Situazione favorevole invece in campionato, con tredici punti nelle prime cinque giornate.

Cristiano Ronaldo tornerà a disposizione di Solskjaer per le prossime gare contro l’Aston Villa in Premier League e il Villarreal, remake della finale di Europa League persa lo scorso maggio, in Champions. Dovrà fare i conti con l’impossibilità di non vincere un trofeo, senza aver avuto la possibilità di giocare in tal competizione.

Di certo la squadra formata dal Manchester United, con Varane, Sancho, Cristiano Ronaldo e le conferme dei grandi intepreti delle precedenti stagioni, porta Solskjaer a dover combattere per vincere tutto: male in Champions, fuori in League Cup, inizierà il percorso in FA Cup nelle prossime settimane.

OMNISPORT | 22-09-2021 23:34