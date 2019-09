Mandorlini accusato di essere "antimeridionale" risponde così

Più di una volta Andrea Mandorlini ha avuto problemi con le tifoserie di squadre del Sud Italia. Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ l’allenatore ravennate, attualmente senza panchina, ha però voluto chiudere la questione una volta per tutte. “Io antimeridionale? Tutto è nato da una ‘goliardata’ (Un coro di sfottò nei riguardi della Salernitana e dei suoi tifosi, quando era allenatore dell’Hellas Verona, ndr), non ho nulla contro Napoli e il Sud, assolutamente. Poi non sono il tipo che parla molto. Andrei assolutamente ad allenare una squadra meridionale, io ho peraltro uno stabilimento balneare a Ravenna dove lavoro insieme a tante persone del sud”.

Mandorlini è poi passato al campo e a quanto di interessante visto in questa prima parte del campionato di serie A non senza poi lanciarsi nell’amarcord. “Quest’anno dopo tanti il nostro campionato potrebbe riprendere certi dettami – ha evidenziato -: il Napoli nei miei pensieri è l’antagonista per eccellenza, poi c’è l’Inter. I nerazzurri sono solidi, subiscono poco e niente, stanno vivendo grandi entusiasmi e crescono nel gioco espresso. L’antagonista resta sempre il Napoli, per me è sempre superiore all’Inter. Ricordo al San Paolo che dovetti marcare a uomo Diego Armando Maradona, a volte lo marcava anche Giuseppe Baresi: bisognava starci a uomo, ma se era in giornata non ce n’era per nessuno”.

Giusto soffermarsi sul ‘Pibe de Oro’: “È il più grande giocatore che sia mai stato in Italia – ha tenuto a sottolineare l’ex calciatore dei nerazzurri -. Quel 2-1 contro il Napoli fu decisivo per il nostro scudetto”.

“Anche la difesa di questa Inter è bella solida: Godin, De Vrij e Skriniar sono giocatori importanti, la squadra è compatta” ha poi concluso Mandorlini, che però ha messo in terza posizione la formazione allenata da Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 23-09-2019 16:23