Norvegia in isolamento: in Austria con una selezione d'emergenza

Una situazione d’emergenza senza precedenti quella capitata alla Norvegia, che mercoledì dovrà affrontare l’Austria nello scontro diretto per il primato del girone di Lega B di Nations League. La formazione scandinava è completamente in isolamento e il ct è stato costretto a rifare da zero le convocazioni.

Tutta la Norvegia è in quarantena, ma la federazione manderà una selezione d’emergenza di professionisti in terra austriaca per giocarsi la promozione nella massima divisione del torneo. L’isolamento è stato imposto a tutti i giocatori convocati in precedenza a causa della positività al Covid-19 di Omar Elbdellaoui, che aveva già spinto l’Uefa all’annullamento della sfida contro la Romania.

Non saranno in campo dunque Haaland e compagni, ma soltanto alcuni giocatori che militano in campionati al di fuori della Norvegia, con l’eccezione di Veton Berisha, che ha però già contratto il virus in precedenza.

