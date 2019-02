Nostalgia Zaccheroni: Ripenso a scudetto Milan di 20 anni fa

I posteri lo ricorderanno come lo scudetto dell’urlo sovrumano di Galliani in tribuna, che fece impallidire quello celebre di Vittorio Gassman ne “I mostri”, ma lo scudetto vinto dal Milan di Zaccheroni nel 1999 fu davvero clamoroso per il sorpasso alla Lazio. Anche se non c’è una ricorrenza particolare oggi, proprio Zac l’ha voluto rievocare sul suo profilo twitter, scrivendo: !Ripenso a 20 anni fa. Scudetto del centenario con il #Milan ” con tanto di foto celebrativa.

FIUME DI RICORDI – Inevitabile il fiume di ricordi che il post ha scatenato tra i tifosi: “Grande Mister. Quello scudetto fu inaspettato. Tra l’altro giocato con la difesa a tre. Con il miracolo di Abbiati a Perugia su Bucchi all’ultimo. E con Oliver ‘gravita’ zero’ Bierhoff, tra gli altri, che è stato importantissimo in zona gol”. Per i fan rossoneri il ricordo più forte è relativo a una vittoria delle giornate precedenti, citata da tantissimi: “E Ganz che segnava al 96 esimo… e chi si scorda milan sampdoria 3-2”. La nostalgia affiora: “Avevamo un rosa che tutti davano per scarsa a causa di annate pessime… ma che è più forte di quella attuale: Maldini, Costacurta, Weah, Boban, Leonardo, Bierhoff, Albertini… ” o ancora: “Ricordo indelebile.. da milanista che vive a Perugia uno dei ricordi più belli! Grazie mister quella cavalcata fu eccezionale”.

I MOMENTI CHIAVE – Per molti milanisti fu il primo tricolore della loro carriera di tifosi: “Grande Mister,quell’anno fu lo scudetto più storico poiché inaspettato. Io ero giovanissimo ed ero abbonato,fu una cavalcata trionfale con le 7 vittorie consecutive finali”. C’è chi identifica i momenti chiave (“La punizione di N’gotty a Bologna, il gol di Ganz con la Samp, la parata di Abbiati col Perugia…grande campionato!”) e infine chi rende onore ai vincitori: “Complimenti Mr. ! Da un laziale allora ferito”.

SPORTEVAI | 16-02-2019 09:13