Nota della Juventus: Arthur e Pinsoglio positivi al Covid

31-12-2021 15:01

Nella giornata di ieri è stata resa nota la positività al Covid di alcuni componenti dell’Under 23, tra cui anche Matias Soculé: oggi, in casa Juventus , si fa i conti con la positività di alcuni giocatori della prima squadra.

Come comunicato dal club bianconero, nella giornata odierna Carlo Pinsoglio e Arhur sono risultati positivi al Covid-19.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur”.

I giocatori sono in isolamento, osservando il protocollo in vigore. Sempre nella giornata di ieri, attraverso una nota di riepilogo dell’allenamento svolto allo Juventus Training Center, era stata comunicata l’assenza di Giorgio Chiellini.

Il difensore non ha partecipato alla sessione “a causa di contatti con una persona positiva al Covid-19”. Ripresa difficile, insomma, come per tante altre squadre in Serie A, e non solo.

OMNISPORT