Novak Djokovic ancora in Australia: del suo destino si discute lunedì

06-01-2022 10:10

Rimane in Australia Novak Djokovic, ma, solo in attesa del “verdetto”. Il visto del numero uno al Mondo è stato respinto e cancellato nella tarda serata italiana di ieri, 5 gennaio, ma il team dei legali del numero uno al mondo ha fatto ricorso.

Ora, comunque, è sempre più difficile che il serbo sia autorizzato a rimanere e a giocare l’Australian Open.

Novak Djokovic, lunedì la decisione sulla sua permanenza in Australia

Novak Djokovic, che ha ripreso possesso del suo telefono, si trova in un hotel quarantena dove rimarrà fino all’udienza che determinerà cosa ne sarà del suo Australian Open. Come preannunciato, anche se in tempi da record, i legali del serbo hanno presentato un ricorso. La decisione era attesa già per le prime ore della mattina (italiana) di oggi, ma la decisione è stata rimandata a lunedì.

Novak Djokovic, cosa succede ora

Stando alle notizie che arrivano oltreoceano, il giudice Anthony Kelly che seguirà il caso ha chiesto che gli avvocati del tennista presentino tutta la documentazione richiesta entro le 14 di sabato mentre i rappresentanti del ministro dell’Interno devono farlo entro le 20 di domenica. Tennis Australia, ha chiesto di sapere entro martedì, visto che il 17 inizierà il Major, se Djokovic parteciperà o meno.

Novak Djokovic non sarebbe l’unico ad aver ottenuto l’esenzione

Stando alla stampa estera e a “The Age”, primo giornale a dare la notizia del visto rifiutato, altri tennisti avrebbero ottenuto la stessa esenzione del serbo e sarebbero entrati in Australia con la medesima documentazione. Proprio per questo l’Australian Boarder Force sta indagando su due giocatori e su un giudice di gara nelle stesse condizioni. Intanto ci si domanda se Djokovic riesca o meno ad allenarsi: la struttura dove si trova è un 4 stelle superior ma non sembra ci siano campi da tennis o quali siano le condizioni a cui è sottoposto.

