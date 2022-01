Australian Open: governo australiano durissimo con Djokovic

05-01-2022 12:40

Anche a livello istituzionale la partecipazione agli Australian Open di Novak Djokovic grazie a esenzione medica sta sollevando un vero e proprio tifone.

Il direttore dell’Australian Open fa un appello a Djokovic

Ha cominciato il direttore del primo Slam dell’anno, Craig Tiley, che, negando che il serbo abbia ricevuto un trattamento di favore, ha esortato il numero 1 del mondo del tennis a rivelare il motivo dell’esenzione medica, perché oltretutto non ha mai rivelato se si è vaccinato o meno contro il Covid-19.

“Abbiamo reso più difficile per chiunque faccia domanda, per assicurarci che sia il processo giusto e per assicurarci che gli esperti medici se ne occupino in modo indipendente. Sarebbe certamente utile se Novak spiegasse le condizioni in base alle quali ha chiesto e ottenuto un’esenzione. Lo incoraggio a parlarne con la comunità… Abbiamo attraversato un periodo molto difficile negli ultimi due anni e apprezzerei alcune risposte in merito”.

Esenzione Djokovic, la ministra Andrews è categorica

Ma soprattutto si profila una sorta di scontro istituzionale tra il governo centrale australiano e lo Stato del Victoria, di cui Melbourne, la sede del torneo, è la capitale. Karen Andrews, ministra del governo centrale per gli affari interni, ha fatto sentire la sua voce nettamente contraria alla partecipazione di Djokovic se non dimostrerà di aver avuto l’esenzione per motivi validi, attaccando anche la federtennis australiana.

“Mentre il governo vittoriano e Tennis Australia possono permettere a un giocatore non vaccinato di competere nell’Australian Open, è il governo del Commonwealth che farà rispettare i nostri requisiti al confine australiano. Le persone in arrivo non vaccinate devono fornire una prova accettabile del motivo dell’esenzione che li fa entrare in Australia o saranno costrette a scontare una quarantena di 14 giorni. Nessun individuo che partecipa all’Australian Open riceverà un trattamento speciale”.

Su Djokovic ancora più duro il primo ministro

Infine, dopo le parole di Andrews, sono arrivate anche quelle del primo ministro del Commonwealth dell’Australia Scott Morrison, il quale, se possibile, è stato ancora più duro rispetto alla ministra.

“Chiunque cerchi di entrare in Australia deve rispettare i nostri requisiti di frontiera. Ora Novak Djokovic, quando arriverà in Australia, dovrà fornire una prova accettabile che non può essere vaccinato per motivi medici. Aspettiamo la sua presentazione e quali prove ci fornisce. Se queste prove dovessero essere insufficienti, non sarà trattato diversamente da nessun altro e sarà sul prossimo aereo per tornare a casa”.

Non ci resta che vedere se saranno presi dei provvedimenti da parte delle istituzioni australiane nei confronti del numero 1 del mondo, che sta per atterrare in Australia.

