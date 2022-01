04-01-2022 16:59

Arrivano le prime reazioni all’annuncio della presenza, grazie a una esenzione, di Novak Djokovic agli Australian Open. Una presenza discussa e che ha già aperto il dibattuto visto che per giocare era necessaria la doppia vaccinazione.

Tra i primi a commentare il fratello di Andy Murray, Jamie che ha spiegato: “Se non fossi stato io vaccinato a me non avrebbero concesso nessuna esenzione”. Una stoccata senza nemmeno troppi giri di parole.

OMNISPORT