Novak Djokovic, Andy Murray senza freni: "Spettacolo di m..."

16-01-2022 12:07

Andy Murray in un’intervista alla BBC ha commentato la decisione dei giudici australiani di espellere definitivamente Novak Djokovic dal Paese oceanico proprio alla vigilia del via degli Australian Open: “E’ stato tutto uno spettacolo di m…a”.

“Novak è qualcuno che conosco da quando avevamo 12 anni – ha spiegato il tennista scozzese -, è qualcuno che rispetto e contro cui ho gareggiato. Non mi piace che sia in questa situazione e che sia stato messo anche in detenzione”.

“La situazione non è stata buona per nessuno. Speriamo che cose del genere non accadano più in nessun altro torneo e che tutto si sistemi e sia organizzato al meglio. Qui in Australia sembra che tutto sia accaduto all’ultimo minuto ed è per questo che è diventato un tale casino”.

OMNISPORT