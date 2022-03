Novak Djokovic si cancella da Indian Wells

09-03-2022 23:57

Niente Indian Wells per Novak Djokovic. Il tennista serbo si è cancellato dal torneo Masters 1000 che sta per partire negli Stati Uniti: il numero due del mondo non può entrare nel Paese a causa dei protocolli Covid, che vietano l’ingresso a chiunque non sia vaccinato.

Il suo posto sarà preso dal bulgaro Grigor Dimitrov. Questa la sua nota su Twitter: “Ero stato automaticamente inserito nei tabelloni di Indian Wells e Miami, ma sapevo che probabilmente non avrei potuto viaggare lì. Il CDC ha confermato che il protocollo non cambierà, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a chi giocherà in questi grandi tornei”.

OMNISPORT