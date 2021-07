Novak Djokovic ufficializza il sì ai Giochi di Tokyo

Novak Djokovic, numero 1 del mondo e fresco vincitore per la sesta volta del torneo di Wimbledon, nella cui finale di domenica ha battuto in quattro set Matteo Berrettini, ha ufficializzato la sua partecipazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

“Sono molto orgoglioso di fare i bagagli per Tokyo e unirmi alla nostra squadra nazionale nella lotta per le medaglie più pregiate ai Giochi olimpici – ha scritto Nole su Twitter -. Per me, giocare per la Serbia è sempre stata una gioia e una motivazione speciale e farò del mio meglio per renderci e rendervi tutti felici! Andiamo!”.

Djokovic a Wimbledon ha eguagliato i 20 tornei del Grande Slam vinti in carriera dallo svizzero Roger Federer e dallo spagnolo Rafael Nadal. Nella capitale giapponese il 34enne di Belgrado parteciperà alla sua quarta Olimpiade cercando quell’oro che gli è sempre mancato: è stato infatti medaglia di bronzo a Pechino 2008 e di legno a Londra 2012.

OMNISPORT | 15-07-2021 23:35