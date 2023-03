Nuoto, a Firenze vincono Miressi e Martinenghi, Carraro beffa Pilato

Il trofeo Internazionale di Nuoto Città di Firenze ha già messo in luce diversi talenti azzurri in questo day-2 in attesa di fare ancora più sul serio agli Assoluti Primaverili in quel di Riccione.

18-03-2023 16:30

Fonte: Getty Images