Nuoto, Abu Dhabi si anima: si parte con il fondo

Abu Dhabi da domani,15 dicembre, diventa capitale mondiale del Nuoto. Prima le finali delle Word Series di Fondo con la prova a squadre. Per l’Italia ci saranno Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri che inizia il suo tour de force negli Emirati Arabi; ad eccezione di De Memme (assente Rachele Bruni) è la stessa formazione che ha vinto l’oro europeo a Budapest lo scorso maggio. Giovedì si disputeranno le due dieci chilometri; giorno in cui scatteranno anche i XV mondiali in vasca corta (16-21 dicembre).

Poi spazio alle qualificazioni mondiali dei tuffi dalle grandi Altezze (19-20 dicembre) e un’esibizione di tuffi mista di atleti e atlete da tre metri e dalla piattaforma (19-20 dicembre)

FONDO (15-16 DICEMBRE)

mercoledì 15 dicembre (-3 ore in Italia)

ore 12.00 staffetta 4×1500 (2 maschi + 2 femmine)

con Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri

giovedì 16 dicembre (-3 ore in Italia)

ore 8.00 maschi 10 km

ore 11.30 femmine 10 km

NUOTO (16-21 dicembre)

Prima giornata – giovedì 16 dicembre

Batterie dalle 09:30 (-3 ore in Italia)

200 stile libero donne

100 dorso donne

50 rana donne

400 misti donne

Staffetta 4×100 stile libero donne

400 stile libero uomini

100 dorso uomini

100 rana uomini

200 farfalla uomini

200 misti uomini

Semifinali e finali dalle 18:00 (-3 ore in Italia)

200 stile libero donne FINALE

100 dorso donne SEMIFINALI

50 rana donne SEMIFINALI

400 misti donne FINALE

Staffetta 4×100 stile libero donne FINALE

400 stile libero uomini FINALE

100 dorso uomini SEMIFINALI

100 rana uomini SEMIFINALI

200 farfalla uomini FINALE

200 misti uomini FINALE

Staffetta 4×100 stile libero uomini FINALE

Seconda giornata – venerdì 17 dicembre

Batterie dalle 09:30

100 stile libero donne

800 stile libero donne

200 farfalla donne

staffetta 4×50 mista donne

200 stile libero uomini

100 farfalla uomini

staffetta 4×50 stile libero mista

Semifinali e finali dalle 18:00

100 stile libero donne SEMIFINALI

100 dorso donne FINALE

50 rana donne FINALE

200 farfalla donne FINALE

staffetta 4×50 mista donne FINALE

200 stile libero uomini FINALE

100 dorso uomini FINALE

100 rana uomini FINALE

100 farfalla uomini SEMIFINALI

staffetta 4×50 stile libero mista FINALE

Terza giornata – sabato 18 dicembre

Batterie dalle 09:30

200 dorso donne

50 farfalla donne

100 misti donne

50 stile libero uomini

50 dorso uomini

200 rana uomini

100 misti uomini

Staffetta 4×50 mista mista

Semifinali e finali dalle 18:00

100 stile libero donne FINALE

800 stile libero donne FINALE

200 dorso donne FINALE

50 farfalla donne SEMIFINALI

100 misti donne SEMIFINALI

50 stile libero uomini SEMIFINALI

50 dorso uomini SEMIFINALI

200 rana uomini FINALE

100 farfalla uomini FINALE

100 misti uomini SEMIFINALI

Staffetta 4×50 mista mista FINALE

Quarta giornata – Domenica 19 dicembre

Batterie dalle 09:30

400 stile libero donne

50 dorso donne

100 rana donne

50 farfalla uomini

staffetta 4×50 stile libero uomini

staffetta 4×200 stile libero uomini

Semifinali e finali dalle 18:00

400 stile libero donne FINALE

50 dorso donne SEMIFINALI

100 rana donne SEMIFINALI

50 farfalla donne FINALE

100 misti donne FINALE

50 stile libero uomini FINALE

50 dorso uomini FINALE

50 farfalla uomini SEMIFINALI

100 misti uomini FINALE

staffetta 4×50 stile libero uomini FINALE

staffetta 4×200 stile libero uomini FINALE

Quinta giornata – lunedì 20 dicembre

Batterie dalle 09:30

50 stile libero donne

100 farfalla donne

200 misti donne

Staffetta 4×200 stile libero donne

100 stile libero uomini

1500 stile libero uomini

50 rana uomini

400 misti uomini

Staffetta 4×50 mista uomini

Semifinali e finali dalle 18:00

50 stile libero donne SEMIFINALI

50 dorso donne FINALE

100 rana donne FINALE

100 farfalla donne SEMIFINALI

200 misti donne FINALE

Staffetta 4×200 stile libero donne FINALE

100 stile libero uomini SEMIFINALI

50 rana uomini SEMIFINALI

50 farfalla uomini FINALE

400 misti uomini FINALE

Staffetta 4×50 mista uomini FINALE

Sesta giornata – martedì 21 dicembre

Batterie dalle 09:30

200 rana donne

Staffetta 4×50 stile libero donne

Staffetta 4×100 mista donne

200 dorso uomini

Staffetta 4×100 mista uomini

Finali dalle 18:00

50 stile libero donne FINALE

200 rana donne FINALE

100 farfalla donne FINALE

Staffetta 4×50 stile libero donne FINALE

Staffetta 4×100 mista donne FINALE

100 stile libero uomini FINALE

1500 stile libero uomini FINALE

200 dorso uomini FINALE

50 rana uomini FINALE

Staffetta 4×100 mista uomini FINALE

