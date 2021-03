Nuoto, Arianna Castiglioni in forma a Lodi

A dicembre, la sorprendente Benedetta Pilato ha strappato il pass nei 100 metri rana. Disciplina che almeno in vasca lunga ancora non l’aveva vista brillare visto che la pugliese nasce come specialista dei 50.

L’altro posto disponibile per Tokyo se lo giocheranno Arianna Castiglioni e a Martina Carraro (bronzo mondiale nella distanza) che dovranno ottenere la qualificazione e potranno farlo agli Assoluti primaverili di Riccione (31 marzo-3 aprile).

Proprio ieri, intanto, la Castiglioni ha nuotato a Lodi con il crono di 1’06″55, tempo che segna la buona forma fisica e che implicitamente lancia la sfida: il tempo da centrare è infatti 1’06″9 che è alla portata di mano sia sua che della Carraro.

OMNISPORT | 01-03-2021 13:43