Nuoto artistico, giornata storica: uomini in gara alle Olimpiadi 2024

22-12-2022 17:48

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 potremo vedere anche gli uomini in gara nel nuoto artistico: ebbene sì la decisione di apertura da parte del Cio è arrivata in data odierna ed è valsa una svolta epocale nella storia di questa disciplina.

All’interno della squadra di ogni nazione, infatti, non ci sarà più posto solo per le donne (8 in totale) ma potranno farne parte anche due maschi, perseguendo quell’obiettivo di uguaglianza a cui il Comitato Olimpico Internazionale tiene molto.

“Quest’annuncio segna una pietra miliare nella storia del nuoto artistico – ha esordito raggiante il campione azzurro Giorgio Minisini – e dimostra come l’evoluzione del nostro sport proceda velocemente, potremo essere un esempio per l’intero movimento olimpico, e dopo i Giochi condivideremo il motto olimpico in tutto il mondo ovvero “Faster, Higher, Stronger, – Together”.