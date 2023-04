Nuoto, Ceccon: “Contento per il pass Mondiale, ora lavoro più sereno”

L’atleta azzurro si è aggiudicato il primo posto nei 100 dorso agli assoluti di Riccione ottenendo la qualificazione a Fukuoka, non troppo soddisfatto del tempo ma non fa drammi.

15-04-2023 11:41

Thomas Ceccon, ancora lui, sempre lui. Agli assoluti primaverili in corso di svolgimento a Riccione si è preso, come da pronostico, la medaglia d’oro nei 100 dorso conquistando tanto il titolo tricolore quanto il pass per i mondiali di Fukuoka che si terranno dal 23 al 30 luglio.

Il tempo non è spettacolare, 53.36 è un crono frutto di un ritmo non eccessivamente spinto, ma efficace per raggiungere l’obiettivo.

Lo stesso Ceccon, come riportato da OA Sport, ha affermato: “Guardando gli standard che stanno facendo in giro per il mondo il mio crono è abbastanza lento, sono però contento della qualificazione, mi permette di lavorare più serenamente in vista delle prossime gare”.

Nativo di Thiene, classe 2001, ha tutti gli occhi puntati addosso ogni qualvolta scende in vasca visto il suo exploit della scorsa stagione che lo ha annoverato tra i campioni assoluti di questa specialità. Ceccon, fra le altre cose, e non potrebbe essere diversamente considerata anche la sua poliedricità, è anche una delle punte di diamante delle varie staffette azzurre.

E prosegue: “Stanno gareggiando tutti e non mi spaventano le grandi prestazioni che stanno mettendo in fila, so di non avere un tempo inavvicinabile, ma a me fa piacere se il nuoto si evolve”.

E su Fukuoka: “So se che per me sarà un Mondiale diverso rispetto a quello dello scorso anno, ci arrivo da campione in carica (e record Mondiale timbrato proprio a Budapest nel 2022), al momento, però, non ci sto ancora pensando”.